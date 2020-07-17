В Нестеровском районе водитель скутера сбил трехлетнего ребенка

17 Июль 2020 2020-07-17T15:22:02+03:00

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ДТП произошло в поселке Бабушкино Нестеровского района. 24-летний водитель скутера «Мотоленд» сбил трехлетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мать с ребенком вышли на прогулку, и мальчик играл недалеко от проезжей части. В результате ДТП малыш получил травмы и доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Калининградской области зарегистрированы шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, трое из них – несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU