В Нестеровском районе водитель скутера сбил трехлетнего ребенка
ДТП произошло в поселке Бабушкино Нестеровского района. 24-летний водитель скутера «Мотоленд» сбил трехлетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мать с ребенком вышли на прогулку, и мальчик играл недалеко от проезжей части. В результате ДТП малыш получил травмы и доставлен в больницу.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Всего за сутки в Калининградской области зарегистрированы шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, трое из них – несовершеннолетние.
ИСТОЧНИК KP.RU