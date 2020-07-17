2020-07-17T16:02:14+03:00
Общество

Жителя Омска, который обманул 94-летнего ветерана из Калининграда, будут судить

Мужчину обвиняют в мошенничестве в отношении фронтовика
Александр КАТЕРУША
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Участника Сталинградской битвы Владимира Князева обманули и завладели его квартирой.Участника Сталинградской битвы Владимира Князева обманули и завладели его квартирой.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Омска, который обвиняется в мошенничестве, в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2018 года мужчина под предлогом заключения договора пожизненного содержания обманом уговорил 94-летнего ветерана из Калининграда, по состоянию здоровья не способного прочесть бумаги, подписать договор купли-продажи на квартиру на ул. Чекистов в Калининграде, стоимостью 1,7 млн рублей.

«Как полагает следствие, обвиняемый оформил в собственность указанную недвижимость, лишив ветерана Великой Отечественной войны права на единственное жилье. При этом денежные средства за покупку ветерану, как полагает следствие, обвиняемый не передавал», - говорится в сообщении пресс-службы СУСК по Калининградской области.

16 марта обвиняемый был задержан в Омске и доставлен в Калининградскую область.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, скандальная история развернулась в Калининграде накануне Дня Победы. Участника Сталинградской битвы Владимира Князева обманули и завладели его квартирой. Позже «Комсомолка» писала о том, что обманутому ветерану войны вернули квартиру.

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Мошенником фронтовик называет знакомого своей покойной супруги - бывшего офицера из Омска (читать далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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