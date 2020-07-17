2020-07-17T16:10:15+03:00
Общество

В Калининграде будут судить мужчину, сообщившего о бомбе на Южном вокзале

Заседание назначено на 29 июля.
Екатерина КРЕЙДЕР
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В суд Московского района поступило дело о ложном сообщении о готовящемся взрыве на Южном вокзале. Установлено, что 17 июня обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил на номер «112», находясь в одной из заброшенных хозяйственных построек. Как сообщает пресс-служба областного суда, прибывшие на вокзал оперативники никаких подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Действия хулигана следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, создающем опасность гибели людей.

Заседание назначено на 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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