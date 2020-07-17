В Светлогорске, где случилась авария, для доставки воды привлекли военных
Помощь жителям Светлогорска, где ранее произошла авария на скважине, вызвавшая проблемы с водой в городе, теперь оказывают военнослужащие Балтийского флота.
Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, подвоз воды осуществляется автоцистернами, которые вмещают 5,6 кубометров воды.
«Диспетчерский пункт распределяет автоцистерны по районам города в зависимости от потребности, что позволит до завершения аварийных работ обеспечить население города питьевой водой.
Оказание помощи жителям проходит в рамках тренировки, в ходе которой военнослужащие отработают практические действия по совершению ускоренного марша в район выполнения задач, развертывание и оборудование пунктов выдачи воды», - говорится в сообщении пресс-службы.
В мероприятиях по оказанию помощи жителям Светлогорска принимают участие около 20 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU