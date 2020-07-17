В Светлогорске, где случилась авария, для доставки воды привлекли военных

17 Июль 2020 2020-07-17T16:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Помощь жителям Светлогорска, где ранее произошла авария на скважине, вызвавшая проблемы с водой в городе, теперь оказывают военнослужащие Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, подвоз воды осуществляется автоцистернами, которые вмещают 5,6 кубометров воды.

«Диспетчерский пункт распределяет автоцистерны по районам города в зависимости от потребности, что позволит до завершения аварийных работ обеспечить население города питьевой водой.

Оказание помощи жителям проходит в рамках тренировки, в ходе которой военнослужащие отработают практические действия по совершению ускоренного марша в район выполнения задач, развертывание и оборудование пунктов выдачи воды», - говорится в сообщении пресс-службы.

В мероприятиях по оказанию помощи жителям Светлогорска принимают участие около 20 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершают бурение дополнительной скважины: В Светлогорске обещают больше не отключать воду

Власти ликвидировали утечку и восстановили работу насоса (читать далее).

ИСТОЧНИК KP.RU