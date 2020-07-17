2020-07-17T16:27:26+03:00
Общество

В Светлогорске, где случилась авария, для доставки воды привлекли военных

Подвоз воды осуществляется большими автоцистернами
Александр КАТЕРУША
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На помощь пришли военные.На помощь пришли военные.Фото: пресс-служба Балтфлота
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Помощь жителям Светлогорска, где ранее произошла авария на скважине, вызвавшая проблемы с водой в городе, теперь оказывают военнослужащие Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, подвоз воды осуществляется автоцистернами, которые вмещают 5,6 кубометров воды.

«Диспетчерский пункт распределяет автоцистерны по районам города в зависимости от потребности, что позволит до завершения аварийных работ обеспечить население города питьевой водой.

Оказание помощи жителям проходит в рамках тренировки, в ходе которой военнослужащие отработают практические действия по совершению ускоренного марша в район выполнения задач, развертывание и оборудование пунктов выдачи воды», - говорится в сообщении пресс-службы.

В мероприятиях по оказанию помощи жителям Светлогорска принимают участие около 20 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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