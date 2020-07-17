Радиоканал «Комсомольская правда - Калининград» опубликовало расценки на эфирное время для предвыборной агитации

17 Июль 2020 2020-07-17T16:33:13+03:00

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В связи с назначением на 13 сентября 2020 года выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский городской округ» второго созыва, выборов депутатов окружного Совета депутатов «Зеленоградский городской округ» второго созыва, выборов депутатов окружного Совета депутатов «Ладушкинский городской округ» пятого созыва, выборов депутатов Совета депутатов «Полесский городской округ» ООО «Тритон ПМ» объявляет о готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации для размещения агитационных материалов в эфире радиоканала «Комсомольская правда-Калининград» на частоте вещания 107.2 МГц (Балтийск, Зеленоградск, Полесск, Гвардейск) по следующим расценкам:

Интервал времени: с 07:00–20:00

Стоимость трансляции:

- 1200 рублей за одну минуту трансляции информационных материалов (сюжет, репортаж, выступление и т.п.);

- 20 руб./сек. за трансляцию информационных аудиороликов.

Примечание:

При иной продолжительности предвыборных агитационных материалов их стоимость пропорционально изменяется. НДС не облагается (гл.26.2 НК РФ).

ООО «Тритон ПМ»

Тел. для справок (4012) 336-337

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