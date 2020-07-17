Калининградцу, который зарезал мешавшего ему спать парня, дали 9 лет «строгача»

17 Июль 2020 2020-07-17T16:39:03+03:00

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В Черняховске суд вынес приговор местному жителю, который зарезал мешавшего ему отдыхать горожанина.

Все произошло вечером 24 августа прошлого года около одного из домов по улице Черняховского. Жилец одного из домов устроился было поспать после выпивки, но заснуть никак не получалось из-за громких криков во дворе. Выглянув в окно, черняховец установил, что там собралась компания молодежи. Вооружился на всякий случай ножом и отправился на переговоры.

Увы, мирно разойтись не получилось. По ходу разгоревшейся ссоры любитель тишины выхватил свое оружие и пырнул в живот одного из оппонентов. В тот же день раненый скончался в больнице.

- К обстоятельствам, смягчающим наказание, были отнесены частичное признание подсудимым своей вины, раскаяние, а также наличие у гражданина двоих несовершеннолетних детей, - прокомментировали в пресс-службе Черняховского горсуда.

В итоге поножовщика отправили на 9 лет в исправительную колонию строгого режима..

ИСТОЧНИК KP.RU