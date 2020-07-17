2020-07-17T17:02:29+03:00
Общество

Радиоканал «Бизнес ФМ-Калининград» опубликовало расценки на эфирное время для предвыборной агитации

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Расценки на эфирное время для предвыборной агитации в эфире радиоканала «Бизнес ФМ-Калининград» для участников избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам депутатов окружных советов депутатов муниципальных образований: «Зеленоградский городской округ», «Гвардейский городской округ», которые состоятся 13 сентября 2020 года:

Стоимость трансляции предвыборных агитационных материалов в эфире радиоканала «Бизнес ФМ-Калининград» на частоте вещания 101.8 МГц (Зеленоградск, Гвардейск).

Интервал времени: с 07.00–20.00

Стоимость трансляции:

- 1500 рублей за одну минуту трансляции информационных материалов (сюжет, репортаж, выступление и т.п.);

- 25 руб./сек. за трансляцию информационных аудиороликов.

Примечание:

При иной продолжительности предвыборных агитационных материалов их стоимость пропорционально изменяется. НДС не облагается (гл.26.2 НК РФ).

ООО «Тритон ПМ»

Тел. для справок (4012) 336-337

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ИСТОЧНИК KP.RU

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