В Калининградской области отмечено снижение количества преступлений
За первые шесть месяцев этого года в Калининградской области общее количество преступлений снизилось более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - с 7629 до 6772 в абсолютных цифрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.
По темпам снижения преступности самый западный регион страны занимает 5 место в России. Как считают в правоохранительном ведомстве, этого удалось добиться благодаря принимаемым мерам профилактики, раскрытию преступлений и привлечению подозреваемых к предусмотренной законом ответственности. К слову, раскрываемость преступлений возросла почти на 2 %, превысив общероссийский показатель. Так, у нас раскрываются практически все тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. За полгода сотрудниками полиции во взаимодействии со следственными органами раскрыто 23 убийства и 47 фактов причинения тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU