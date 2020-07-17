2020-07-17T16:49:59+03:00
Общество

В Калининградской области отмечено снижение количества преступлений

За полгода в регионе раскрыто 23 убийства и 47 фактов причинения тяжкого вреда здоровью
Игорь ОРЕХОВ
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За первые шесть месяцев этого года в Калининградской области общее количество преступлений снизилось более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - с 7629 до 6772 в абсолютных цифрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

По темпам снижения преступности самый западный регион страны занимает 5 место в России. Как считают в правоохранительном ведомстве, этого удалось добиться благодаря принимаемым мерам профилактики, раскрытию преступлений и привлечению подозреваемых к предусмотренной законом ответственности. К слову, раскрываемость преступлений возросла почти на 2 %, превысив общероссийский показатель. Так, у нас раскрываются практически все тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. За полгода сотрудниками полиции во взаимодействии со следственными органами раскрыто 23 убийства и 47 фактов причинения тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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