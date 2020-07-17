В Куршский залив выпустили 210 тысяч мальков сига

17 Июль 2020 2020-07-17T17:06:56+03:00

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В воды Балтийского моря для искусственного восстановления популяции выпущено 210 тысяч особей молоди сига. Во взрослую жизнь их отпускали на площадке экспериментального рыбоводного цеха Калининградского филиала «Главрыбвод».

- Выпуск мальков - это компенсационное мероприятие, за нанесенный ущерб водным ресурсам, - сообщили в Западно-Балтийском ТУ Рыболовства.

Рыбки отправлялись в путь под контролем представителей Западно-Балтийского ТУ Росрыболовства, АтлантНИРО, КГТУ и регионального минсельхоза.

Стоит отметить, экспериментальный цех действует с 2009 года. За все время удалось выпустить свыше 2 миллионов штук молоди сиги. За один цикл там выращивают до 360 тыс. представителей семейства лососевых.

ИСТОЧНИК KP.RU