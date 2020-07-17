Установлена личность погибшего на Балтийской косе мужчины

17 Июль 2020 2020-07-17T17:19:59+03:00

Как и предполагалось, он оказался жителем Москвы, который пропал без вести 5 дней назад

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В Следственном управлении СКР по Калининградской области подтвердили, что обнаруженный сегодня на Балтийской косе погибший мужчина является 35-летним жителем Москвы.

Еще 12 июля москвич в компании друзей отдыхал на взморье и пропал после очередного совместного купания. Приятели мужчины известили об этом экстренные службы региона, которые все эти дни вели интенсивные поиски.

- На теле погибшего видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - добавили в СУ СКР. - В Светлогорском межрайонном следственном отделе организовано проведение доследственной проверки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU