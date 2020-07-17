В Калининградской области число телефонных мошенничеств выросло на треть

17 Июль 2020 2020-07-17T17:48:21+03:00

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Калининградская полиция раскрывает все больше и больше случаев мошенничества, а также преступлений, связанных с кражами денег с банковских счетов, Но число подобных проявлений криминала пока растет еще быстрее.

По данным регионального УМВД РФ, за первые шесть месяцев этого года рост зарегистрированных хищений электронных денежных средств превысил 30 %, и в первую очередь это связано с мошенничествами по телефону. Поэтому глава правоохранительного ведомства Игорь Илларионов поручил усилить профилактические меры по предупреждению о способах, которые применяют злоумышленники.

- Несмотря на то, что полицейские регулярно проводят социальные акции по информированию граждан о возможных случаях телефонных мошенничеств, еще не все граждане предупреждены о необходимости быть бдительными и не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт, - подтвердили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU