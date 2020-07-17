2020-07-17T17:48:21+03:00
Происшествия

В Калининградской области число телефонных мошенничеств выросло на треть

Полиция намерена усилить профилактические меры по предупреждению хищений электронных денежных средств граждан
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Калининградская полиция раскрывает все больше и больше случаев мошенничества, а также преступлений, связанных с кражами денег с банковских счетов, Но число подобных проявлений криминала пока растет еще быстрее.

По данным регионального УМВД РФ, за первые шесть месяцев этого года рост зарегистрированных хищений электронных денежных средств превысил 30 %, и в первую очередь это связано с мошенничествами по телефону. Поэтому глава правоохранительного ведомства Игорь Илларионов поручил усилить профилактические меры по предупреждению о способах, которые применяют злоумышленники.

- Несмотря на то, что полицейские регулярно проводят социальные акции по информированию граждан о возможных случаях телефонных мошенничеств, еще не все граждане предупреждены о необходимости быть бдительными и не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт, - подтвердили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24