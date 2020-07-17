В Калининграде владелец дома взыскал с ремонтников около 600 тыс. за протекавшую крышу

17 Июль 2020 2020-07-17T17:52:20+03:00

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По постановлению Ленинградского районного суда индивидуальный предпринимать обязан выплатить компенсацию более 580 тысяч рублей, за некачественные ремонтные работы крыши.

Ответчик заключил договор с истцом, но к ремонту приступил позже намеченного срока и не защитил дом от попадания осадков. В результате дом все-таки затопило, а предприниматель отказался брать на себя ответственность, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Суд постановил, что ответчик не предусмотрел перекрытие для осадков и не учел неблагоприятный прогноз погоды.

С ответчика взыскали уплаченные по договору 72 730 рублей, убытки – 241 300 рублей, неустойку – 69 820,80 рублей, компенсацию морального вреда – 3 000 рублей, штраф – 193 210,40 рублей, а всего – 580 061,20 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU