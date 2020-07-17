Калининградец жестоко избил своего знакомого за оскорбление девушки

17 Июль 2020 2020-07-17T18:02:11+03:00

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Помните заступившегося за девушку парня из Советска, которого местные подонки избили до полусмерти? Так вот, в Правдинском районе зафиксирован случай, можно сказать, обратного порядка.

Началось все с сообщения в полицию о том, что из поселка Шевченко был доставлен 22-летний тамошний житель с многочисленными телесными повреждениями. Участковые взялись за расследование и установили обидчика потерпевшего – им оказался 25-летний житель райцентра.

Катализатором конфликта банально стало спиртное, которое усиленно распивали в веселой компании. Веселье кончилось, когда один из участников пикника нелестно отозвался о подруге правдинца. Тот оказался не только старше, но и сильнее: сбил грубияна с ног и еще немного отходил его ногами, сломав нос и несколько ребер.

А вот это уже был явный перебор, и теперь победитель в драке проходит по уголовному делу об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с перспективой загреметь в «зону» на 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU