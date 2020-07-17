На променаде в Зеленоградске установили новые качели

17 Июль 2020 2020-07-17T19:07:09+03:00

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Об установке новых качелей появились на променаде в Зеленоградске сообщает пресс-служба администрации города.

- Ежегодно, начиная с 2018 года, рядом с торговыми павильонами добавляются новые качели. Гостям и жителям города они пришлись по душе, - отмечают в пресс-службе.

Напомним, недавно администрация Зеленоградска объявила о предстоящей установке общественных туалетов. В них планируется установить душевые кабины и подвести горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU