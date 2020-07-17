На променаде в Зеленоградске установили новые качели
.Фото: Администрация Зеленоградска
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Об установке новых качелей появились на променаде в Зеленоградске сообщает пресс-служба администрации города.
- Ежегодно, начиная с 2018 года, рядом с торговыми павильонами добавляются новые качели. Гостям и жителям города они пришлись по душе, - отмечают в пресс-службе.
Напомним, недавно администрация Зеленоградска объявила о предстоящей установке общественных туалетов. В них планируется установить душевые кабины и подвести горячую воду.
ИСТОЧНИК KP.RU