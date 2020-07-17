Мэрия Калининграда заказала заключенным изготовить решетки для деревьев на улице Багратиона

17 Июль 2020 2020-07-17T20:07:17+03:00

Каждое такое изделие обойдется примерно в 30 тысяч

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На улице Багратиона установят защитные решетки для деревьев с названием улицы. Решетки изготовят из оцинкованной стали толщиной 4 мм. Они выдержат вес двух взрослых людей. Каждое такое изделие обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

«Наше сотрудничество с УФСИН перешло в практическую плоскость. Ближайшее время калининградские осуждённые сделают приствольные решётки также и для нескольких других улиц города», - комментирует на странице в Facebook городская администрация.

На улице Багратиона предстоит защитить решетками корневую систему 35 лип.

ИСТОЧНИК KP.RU