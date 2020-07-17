Мэрия Калининграда заказала заключенным изготовить решетки для деревьев на улице Багратиона
Каждое такое изделие обойдется примерно в 30 тысяч
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На улице Багратиона установят защитные решетки для деревьев с названием улицы. Решетки изготовят из оцинкованной стали толщиной 4 мм. Они выдержат вес двух взрослых людей. Каждое такое изделие обойдется примерно в 30 тысяч рублей.
«Наше сотрудничество с УФСИН перешло в практическую плоскость. Ближайшее время калининградские осуждённые сделают приствольные решётки также и для нескольких других улиц города», - комментирует на странице в Facebook городская администрация.
На улице Багратиона предстоит защитить решетками корневую систему 35 лип.
ИСТОЧНИК KP.RU