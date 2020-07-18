В Калининградской области вновь выросло число инфицированных COVID-19

18 Июль 2020 2020-07-18T10:53:07+03:00

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В Калининградской области зафиксировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Российской Федерации этот показатель составил 6 234 инфицированных в 84 регионах. Всего по стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая (за весь период пандемии - 12 247).

В нашем регионе по состоянию на 18 июля COVID-19 обнаружен у 2691 человека. Число смертей от коронавируса не изменилось и составляет 43. Выздоровевших и выписанных из больниц стало больше на 9 человек, а всего их насчитывается уже 1930.

ИСТОЧНИК KP.RU