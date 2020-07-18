Калининградец украл женские кроссовки, оставленные в коридоре

18 Июль 2020 2020-07-18T11:14:22+03:00

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Женщина забеспокоилась. Во-первых, удобно разношенных «кроссов»было жалко. Во-вторых, стоили они 4 тысячи рублей – не такие уж маленькие деньги по нынешним трудным временам. В-третьих, вспомнилась почти аналогичная сцена из кинофильма «Собака Баскервилей» с кражей ботинок сэра Генри. Короче, гурьевчанка отправилась в полицию.

Оперативники угрозыска местного ОМВД на личном примере продемонстрировали, что для полиции не бывает незначимых преступлений. Опросили соседей, проверили ранее судимых граждан, и в кратчайшие сроки установили подозреваемого – им оказался один из соседей по подъезду. Кстати, 31-летний мужик уже привлекался к уголовной ответственности, поэтому знал, что чистосердечное признание смягчает наказание.

Воришку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU