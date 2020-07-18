Под Калининградом в суд поступили сразу 45 исков от районного прокурора

18 Июль 2020 2020-07-18T11:40:38+03:00

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Середина лета, сезон отпусков в самом разгаре, но судьям Озерского районного суда не до отдыха. На рассмотрении у них находятся сразу 45 исковых заявлений. Работой служителей Фемиды обеспечил местный прокурор, потребовавший признать запрещенной на территории РФ – а значит, и Калининградской области - информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Прокурор провел тщательный мониторинг «Всемирной паутины» и выявил десятки страниц, где предлагались к продаже военные билеты, водительские удостоверения, документы об образовании; излагались способы хищения коммунальных ресурсов путем остановки приборов учета и несанкционированного вмешательства в его работу; давались советы по выращиванию конопли в домашних условиях; рассказывалось о возможности назначения руководителем юридического лица «номинального» директора, а также о том, как совершать хищения из магазинов или как смастерить в домашних условиях штык-нож, публиковались рецепты «коктейля Молотова» и т. д.

Действительно, все это противоречит целям и задачам действующего законодательства, поэтому представитель надзорного ведомства потребовал закрыть доступ к перечисленным сайтам. «В целях формирования правового сознания граждан и пресечения совершения гражданами преступлений и правонарушений».

ИСТОЧНИК KP.RU