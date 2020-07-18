Калининградский дворник захотел стать брокером и потерял 100 тысяч рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T13:33:52+03:00

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По жизни 52-летний житель Калининграда работал дворником. Но всегда хотел ворочать не метлой по асфальту, а миллионами на фондовой бирже. Поэтому чрезвычайно обрадовался, когда ему на телефон позвонил работник крупной брокерской компании и предложил поучаствовать в купле-продаже доходных акций. Краткий курс обучения, по словам благодетеля из Москвы (звонок поступил со столичного номера), можно было пройти, всего лишь внимательно посмотрев известный голливудский фильм про биржевых магнатов с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Выполнив рекомендацию и даже законспектировав наиболее безотказные, с его точки зрения, приемы сравнительно честного обогащения, наш дворник перевел на указанный ему счет все свои сбережения – 100 тысяч рублей. Твердо веря, что очень скоро вернет затраты сторицей. После этого калининградец еще долго ждал известий от биржевиков, потом в душу несостоявшегося брокера закрались определенные сомнения, и чтобы разрешить их, он отправился в полицию. Где заявителю и подтвердили, что он стал жертвой мошенников.

- Другими потерпевшими стали 53-летний судовой повар, 71-летняя уборщица и 34-летняя генеральный директор коммерческой организации, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Все они лишились, соответственно, 99 тысяч, 292 тысяч и 48 тысяч рублей. Их обманули по ставшей уже классической схеме: позвонили, представились сотрудниками службы безопасности банка и под предлогом блокировки несанкционированного доступа к счету заставили сообщить данные банковских карт и коды из СМС.

Полиция ведет розыск, возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU