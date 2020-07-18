На въезд в нацпарк «Куршская коса» с утра возникли огромные заторы из машин
Калининградцы, решившие воспользоваться погожим выходным днем для посещения национального парка «Куршская коса» сейчас оставляют гневные комментарии в соцсетях. Жалуются на огромные транспортные пробки, возникшие с самого утра.
«Сегодня в 8:00 на косу была гигантская пробка, провел в этой пробке 1,5 часа! Крайне возмущен. Такой экстремально низкой скорости пропуска никогда не было», - сетует один из автомобилистов.
Мужчина, по его словам, позвонил в администрацию парка, и ему объяснили, что на въезд работает только одна полоса движения, а вторая откроется только с 9:00.
«При этом выяснилось, что кассу в домике на КПП закрыли, т.е. по максимуму работают только две кассы на полосах, - добавил наш земляк. - Но там сделали онлайн-кассы в будках, и теперь билетик выезжает чуть ли не минуту! Скорость пропуска уменьшилась в три раза».
ИСТОЧНИК KP.RU