2020-07-18T15:28:35+03:00
Общество

На въезд в нацпарк «Куршская коса» с утра возникли огромные заторы из машин

Калининградцы жалуются в соцсетях на неработающие полосы движения и медленно работающие онлайн-кассы
Игорь ОРЕХОВ
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Стоявшие в пробках спасались от жары, как только могли.Стоявшие в пробках спасались от жары, как только могли.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Калининградцы, решившие воспользоваться погожим выходным днем для посещения национального парка «Куршская коса» сейчас оставляют гневные комментарии в соцсетях. Жалуются на огромные транспортные пробки, возникшие с самого утра.

«Сегодня в 8:00 на косу была гигантская пробка, провел в этой пробке 1,5 часа! Крайне возмущен. Такой экстремально низкой скорости пропуска никогда не было», - сетует один из автомобилистов.

Мужчина, по его словам, позвонил в администрацию парка, и ему объяснили, что на въезд работает только одна полоса движения, а вторая откроется только с 9:00.

«При этом выяснилось, что кассу в домике на КПП закрыли, т.е. по максимуму работают только две кассы на полосах, - добавил наш земляк. - Но там сделали онлайн-кассы в будках, и теперь билетик выезжает чуть ли не минуту! Скорость пропуска уменьшилась в три раза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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