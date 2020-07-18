Среди новых заболевших COVID-19 в Калининграде – частный таксист и приезжий из Саратова

18 Июль 2020 2020-07-18T14:41:37+03:00

Изменить размер текста: A A

После выявленных за последние сутки 15 новых случаев коронавирусной инфекции в Калининградской области нарастающим итогом зарегистрирован 2691 заболевший COVID-19. Таковы данные регионального оперштаба по борьбе с опасным вирусом.

Как сообщается, среди подтвержденных случаев 7 выявлены активно, без клинических проявлений, по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими. Из них по месту работы - трое, по месту жительства - один, а еще троих удалось определить, благодаря инициативе работодателя, который решил поверить сотрудника, после отпуска вернувшегося из другого субъекта РФ. Остальные 8 заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами. У пятерых из них диагностирована пневмония. Это мужчина, прибывший из Саратовской области на строительство объекта; официально безработный таксист-«бомбила» ; вернувшийся из поездки в Пермь к родным пенсионер; еще один пенсионер, заразившийся пот дочери, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, а также сотрудник «закрытого» трудового коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU