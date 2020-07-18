2020-07-18T14:41:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Среди новых заболевших COVID-19 в Калининграде – частный таксист и приезжий из Саратова

Нескольких инфицированных помог выявить работодатель, решивший проверить вернувшегося из отпуска сотрудника
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После выявленных за последние сутки 15 новых случаев коронавирусной инфекции в Калининградской области нарастающим итогом зарегистрирован 2691 заболевший COVID-19. Таковы данные регионального оперштаба по борьбе с опасным вирусом.

Как сообщается, среди подтвержденных случаев 7 выявлены активно, без клинических проявлений, по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими. Из них по месту работы - трое, по месту жительства - один, а еще троих удалось определить, благодаря инициативе работодателя, который решил поверить сотрудника, после отпуска вернувшегося из другого субъекта РФ. Остальные 8 заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами. У пятерых из них диагностирована пневмония. Это мужчина, прибывший из Саратовской области на строительство объекта; официально безработный таксист-«бомбила» ; вернувшийся из поездки в Пермь к родным пенсионер; еще один пенсионер, заразившийся пот дочери, ранее заболевшей коронавирусной инфекцией, а также сотрудник «закрытого» трудового коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградские кафе и аттракционы возобновляют работу. Но не все
В Калининграде пенсионер на «Пежо» сбил нарушителя Правил дорожного движения
В салоне упавшего в реку автомобиля обнаружено тело 42-летнего калининградца
Среди новых заболевших COVID-19 в Калининграде – частный таксист и приезжий из Саратова
На въезд в нацпарк «Куршская коса» с утра возникли огромные заторы из машин
Калининградский дворник захотел стать брокером и потерял 100 тысяч рублей
Под Калининградом в суд поступили сразу 45 исков от районного прокурора
Калининградец украл женские кроссовки, оставленные в коридоре
В Калининградской области вновь выросло число инфицированных COVID-19
Мэрия Калининграда заказала заключенным изготовить решетки для деревьев на улице Багратиона
На променаде в Зеленоградске установили новые качели
В Калининграде на улице Суздальской введут одностороннее движение
Калининградец жестоко избил своего знакомого за оскорбление девушки
В Калининграде владелец дома взыскал с ремонтников около 600 тыс. за протекавшую крышу
В Калининградской области число телефонных мошенничеств выросло на треть
Установлена личность погибшего на Балтийской косе мужчины
В Куршский залив выпустили 210 тысяч мальков сига
Радиоканал «Бизнес ФМ-Калининград» опубликовало расценки на эфирное время для предвыборной агитации
В Калининградской области отмечено снижение количества преступлений