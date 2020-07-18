В салоне упавшего в реку автомобиля обнаружено тело 42-летнего калининградца
Сегодня, 18 июля в районе набережной генерала Карбышева в Калининграде с лодочного слипа (это такое подъемно-спусковое сооружение для управляемого механизированного подъема и спуска судов на тележках по рельсовым путям, уложенным на наклонной плоскости) скатился и рухнул в Преголю автомобиль. При извлечении транспортного средства со дна реки водолазы МЧС увидели в салоне транспортного средства тело мужчины.
- По данному факту следственным отделом по Московскому району СУ СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего обнаружено не было.
Как выяснилось, в машине находился 42-летний калининградец. Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. После детального выяснения всех обстоятельств произошедшего следствие примет процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU