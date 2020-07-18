2020-07-18T14:49:57+03:00
Происшествия

В салоне упавшего в реку автомобиля обнаружено тело 42-летнего калининградца

Машина скатилась в преголю с лодочного слипа, расположенного в районе набережной Карбышева
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня, 18 июля в районе набережной генерала Карбышева в Калининграде с лодочного слипа (это такое подъемно-спусковое сооружение для управляемого механизированного подъема и спуска судов на тележках по рельсовым путям, уложенным на наклонной плоскости) скатился и рухнул в Преголю автомобиль. При извлечении транспортного средства со дна реки водолазы МЧС увидели в салоне транспортного средства тело мужчины.

- По данному факту следственным отделом по Московскому району СУ СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего обнаружено не было.

Как выяснилось, в машине находился 42-летний калининградец. Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. После детального выяснения всех обстоятельств произошедшего следствие примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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