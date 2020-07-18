В Калининграде пенсионер на «Пежо» сбил нарушителя Правил дорожного движения
В последний рабочий день недели под колеса машин пропали двое калининградцев.
Сначала в 12:20 «Пежо», следовавший по проспекту Калинина со стороны Южного вокзала снес 26-летнего горожанина. Реакция 84-летнего водителя оказалась недостаточной, чтобы вовремя затормозить перед внезапного вышедшим из-за остановившегося слева автомобиля парнем. Тем более, тот вздумал пересечь проезжую часть в не установленном для этого месте. Нарушитель ПДД отделался телесными повреждениями, будем надеться, и с дедушкой все в порядке.
Спустя еще час во дворе дома №1 по улице Рокоссовского сдававший задним ходом 20-леьний водитель КИА не заметил свою пешую ровесницу и наехал на нее в буквальном смысле этого слова. К счастью, и в этом случае до летального исхода не дошло.
ИСТОЧНИК KP.RU