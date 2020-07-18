В Калининграде пенсионер на «Пежо» сбил нарушителя Правил дорожного движения

18 Июль 2020 2020-07-18T17:19:55+03:00

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В последний рабочий день недели под колеса машин пропали двое калининградцев.

Сначала в 12:20 «Пежо», следовавший по проспекту Калинина со стороны Южного вокзала снес 26-летнего горожанина. Реакция 84-летнего водителя оказалась недостаточной, чтобы вовремя затормозить перед внезапного вышедшим из-за остановившегося слева автомобиля парнем. Тем более, тот вздумал пересечь проезжую часть в не установленном для этого месте. Нарушитель ПДД отделался телесными повреждениями, будем надеться, и с дедушкой все в порядке.

Спустя еще час во дворе дома №1 по улице Рокоссовского сдававший задним ходом 20-леьний водитель КИА не заметил свою пешую ровесницу и наехал на нее в буквальном смысле этого слова. К счастью, и в этом случае до летального исхода не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU