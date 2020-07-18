Калининградские кафе и аттракционы возобновляют работу. Но не все

18 Июль 2020 2020-07-18T17:33:31+03:00

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Оперативный штаб по контролю распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве Калининградской области, ориентируясь на показатели, установленные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, решил возобновить с 20 июля, работу ряда предприятий.

Так, вновь заработают рестораны и кафе, расположенные в гостиницах и иных средствах размещения, для обслуживания проживающих в них граждан. Также начнут полноценную работу остальные предприятия общественного питания - при условии единовременной посадки посетителей из расчета не более 50 процентов от общего количества мест внутри помещений. Исключение сделано для учреждений в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального – этим придется еще подождать. Если конкретно, рестораны и кафе в Калининграде, Светловском, Гурьевском, Светлогорском, Багратионовском и Правдинском городских округах будут функционировать только в формате летних веранд.

С понедельника будет возобновлена работа аттракционов в парках культуры и отдыха… кроме расположенных в зданиях, строениях, сооружениях.

ИСТОЧНИК KP.RU