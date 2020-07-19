За сутки в Калининградской области заразились коронавирусом 14 человек

19 Июль 2020 2020-07-19T11:09:38+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области диагностировали еще 14 случаев заражения коронавирирусной инфекцией (накануне было 15). За неделю COVID-19 обнаружили у 90 жителей области. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2719 человек.

За сутки из калининградских больниц выписали всего двоих выздоровевших.

В России за сутки выявлено 6 109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU