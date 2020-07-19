За сутки в Калининградской области заразились коронавирусом 14 человек
Выздоровели всего двое
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За минувшие сутки в Калининградской области диагностировали еще 14 случаев заражения коронавирирусной инфекцией (накануне было 15). За неделю COVID-19 обнаружили у 90 жителей области. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2719 человек.
За сутки из калининградских больниц выписали всего двоих выздоровевших.
В России за сутки выявлено 6 109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU