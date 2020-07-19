2020-07-19T11:19:21+03:00
Общество

Первых калининградских сестер милосердия направят в областную больницу

Свидетельство получили 12 человек
Николай Литвинов
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Официально специальность называется «младшая медицинская сестра по уходу за больными». Учебной базой стало отделение постдипломного образования мединститута БФУ имени Канта (университет реализует программу совсемтно с епархией). Как сообщили в пресс-службе правительства, будущие сестры милосердия обучались специализации на современных манекенах. Особым условием для получения образования стало искреннее желание помочь нуждающимся, попробовать свои силы в служении у постели больного.

Среди 35 кандидаток выбрали 12 наиболее стрессоустойчивых девущек. Две выпускницы ранее уже получили дипломы врачей - офтальмолога и стоматолога.

- Для набора мы давали объявления по храмам: таков порядок - это епархиальное сестричество, - рассказал главный врач клинико-диагностического центра мединститута Юрий Скалин. – Они получили ходатайства и рекомендации от настоятелей храмов и затем уже посещали занятия на нашей базе.

Срок обучения составил два месяца. За это время сестер милосердия научили помогать больным: проводить гигиенические манипуляции лежачим пациентам, профилактику пролежней, делать простые перевязки, перестилать постельное белье. В образовательную программу вошли занятия по духовно-нравственному воспитанию. Уроки давали как преподаватели университета по направлению «психология», так и священнослужители.

Местом безвозмездного служения сестер милосердия станет подразделение Областной клинической больницы для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения: первый выпуск будет трудиться в сосудистом центре. В качестве служебной одежды за образец принята униформа дореволюционного сестричества в России.

В будущем сестры милосердия помимо областной больницы будут также трудиться в качестве волонтеров в Центральной городской клинической больнице и Городской станции скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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