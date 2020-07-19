У пятерых - пневмония: оперативный штаб сообщил подробности новых случаев COVID-19 в Калининграде
За минувшие сутки в Калининградской области диагностировали еще 14 случаев заражения COVID-19. Как сообщает региональный оперативный штаб по контролю распространения коронавирусной инфекции, только у четверых новых заразившихся не было никаких симптомов - вирус у них нашли при активном обследовании после контакта с заболевшими родственниками.
Среди новых подтверждённых случаев четыре выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими родственниками.
- Десять случаев выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами. У пятерых из них диагностирована пневмония: у гражданина, ведущего асоциальный образ жизни, работника на промышленном предприятии и троих пенсионеров, - рассказали в оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU