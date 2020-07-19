2020-07-19T16:19:23+03:00
Общество

Фонд капремонта хочет изменить фасад исторического дома на проспекте Мира в Калининграде

Фонд капремонта хочет изменить фасад исторического дома на проспекте Мира в Калининграде
Николай Литвинов
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..Фото: Инстаграм
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Дом №57-59 на проспекте Мира является объектом культурного наследия. Он был построен в стиле ар-деко с сочетанием элементов модернизма и неоклассики. Во время вои ны здание серьезно пострадало и при восстановлении, «архитектурные изыски» были убраны. Здание приобрело простои и невзрачныи вид.

Капитальный ремонт дома идет уже больше месяца. Служба охраны культурного наследия утвердила фасад, который «закрепит» текущее архитектурное состояние - очевидно, что не самое лучшее. При этом восстановить кровлю, пристроить эркер, изменить этажность, увеличить количество окон уже невозможно по действующему законодательству в области капремонта.

Региональный Фонд капремонта решил изменить утвержденныи паспорт фасада, чтобы все-таки попытаться воссоздать общую стилистику. Сообщение об этом появилось в Инстаграме губернатора Антона Алиханова. - Инициативу при содеи ствии главного архитектора города мы обсуждаем с архитектурным сообществом и службои охраны объектов культурного наследия области и города Калининграда, - говорится в тексте. - Капитальныи ремонт фасада завершится в этом году. Но каким станет дом нужно решить в ближаи шее время! Фонду призывает калининградцев оставлять свои комментарии под публикациеи либо высказать свое мнение любыми другими способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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