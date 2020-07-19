2020-07-19T13:32:33+03:00
Происшествия

В Калининградской области за ночь сгорели три машины

Во всех происшествиях обошлось без пострадавших
Николай Литвинов
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Первый вызов поступил пожарным 18 июля в 23.21. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, в поселке Ульяново Неманского района горел автомобиль «Ниссан Примера», 1999 года выпуска.

Следующий вызов поступил в 00.04: в поселка Прохладное Славского района полыхал микроавтобус «Форд Транзит» 2007 гожа выпуска.

В 01.33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Мечниково, Балтийского района. Там выгорел моторный отсек в автомобиле «Рено Лагуна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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