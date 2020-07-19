19 Июль 2020 2020-07-19T15:38:25+03:00

Роспотребнадзор сообщил, где в Калининградской области выявили новые случаи заражения

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи заражения распределились так:

Калининград - 10

Гвардейский городской округ - 3

Светловский городской округ - 1

Всего с начала пандемии в регионе нарастающим итогом зарегистрировано 2705 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU