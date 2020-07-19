2020-07-19T21:56:10+03:00
Политика

В Калининградской области военный корабль пришвартовался у пляжа с отдыхающими

Фото стало хитом в соцсетях
Николай Литвинов
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..Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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В разгар жаркого июльского дня десантный корабль пришвартовался рядом с пляжем в Мечниково под Балтийском. В этот момент на берегу находились сотни изумленных отдыхающих, которые тут же выложили фото парковки военных в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, проверка боевой готовности проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. К ней привлечены войска и силы Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Напомним, что похожий эпизод произошёл в Мечниково в 2013 году, когда рядом с пляжем эффектно появился малый десантный корабль "Зубр". Фото попали во многие мировые СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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