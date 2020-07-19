В «Балтике» рассказали, кто сможет попасть на матчи в Калининграде в новом сезоне

19 Июль 2020 2020-07-19T19:32:52+03:00

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В настоящее время утверждается порядок посещения спортивных мероприятий.

Как сообщает официальный сайт «Балтики», посещаемость матчей будет ограничена 10% от проектной вместимости стадиона. В связи с этим приоритетное право посещения домашних игр получат владельцам абонементов.

С 20 по 25 июля будет предоставлено приоритетное право выкупа своих и других свободных мест, для владельцев абонементов сезона 19/20 г. (с 26.07 не выкупленные владельцами абонементов места поступают в свободную продажу).

С 26 июля начнется открытая продажа абонементов на сезон Олимп-Первенства ФНЛ 20/21 для всех желающих.

Владельцы абонементов на весь сезон 19/20 получают возможность обмена своего абонемента на новый со скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU