2020-07-19T19:58:58+03:00
Происшествия

В Калининграде пьяный мотоциклист на "Ямахе" устроил ДТП

И сам в этой аварии пострадал
Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ДТП произошло в субботу в девятом часу вечера на трассе Калининград-Мамоново. Мотоцикл под управление 57-летнего мужчины двигался в сторону улицы Суворова и, как потом выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В районе дома №2 по Мамоновскому шоссе "Ямаха" столкнулась с "Фольксвагеном"под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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