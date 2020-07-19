Калининградский Музей янтаря готовит выставку изделий столового серебра

19 Июль 2020 2020-07-19T22:26:52+03:00

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С 27 июля калининградцы и гости города смогу посетить новую выставку «Сказки, ожившие в серебре» (6+), которая будет работать только в течение двух недель. Свои изделия представляет завоевавший мировую известность Волгореченский ювелирный завод «Русское серебро». Посетители увидят предметы из коллекций столового серебра «Гуси-лебеди», «Золотая рыбка», «Конек-горбунок», «Курочка ряба», «Царевна-лягушка», «По щучьему велению».

Русский стиль, в котором работает Волгореченский ювелирный завод, был создан в XIX веке и получил мировое признание. Национальная школа русского художественного серебра стала крупным художественно-эстетическим явлением в мировом прикладном искусстве XIX–XX веков. Волгореченский ювелирный завод считает одной из своих задач возродить «Русский стиль» в его лучших традициях, а также восстановить его престиж на международном рынке.

Основное направление деятельности завода – выпуск авторских коллекций столового серебра. Мастера обращаются к памятникам древнерусской литературы, переводят в пластические образы присущие российской культуре ценности и при этом сохраняют утилитарные качества предметов.

Виртуальное открытие выставки пройдет на страницах музея в социальных сетях 28 июля в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU