Во время пожара в Гусеве пострадал мужчина
На улице Железнодорожной горел дом довоенной постройки
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В минувшее воскресенье, 19 июля, поздним вечером пожар случился в Гусеве. В 22:33 поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит квартира в довоенном доме.
В результате пожара пострадал мужчина – его госпитализировали.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области в однокомнатной квартире выгорела комната и кухня, прогорело чердачное перекрытие, повреждена обрешетка кровли.
ИСТОЧНИК KP.RU