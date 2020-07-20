Во время пожара в Гусеве пострадал мужчина

20 Июль 2020 2020-07-20T11:06:07+03:00

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В минувшее воскресенье, 19 июля, поздним вечером пожар случился в Гусеве. В 22:33 поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит квартира в довоенном доме.

В результате пожара пострадал мужчина – его госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области в однокомнатной квартире выгорела комната и кухня, прогорело чердачное перекрытие, повреждена обрешетка кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU