В Калининграде обнаружили COVID-19 у моряка, который прибыл из Намибии
За минувшие сутки в Калининградской области подтвердились еще 13 случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие - с симптомами. Вирус обнаружили выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью. У четверых диагностирована пневмония.
- Среди заболевших есть моряк, прибывший из Намибии, - сообщили в региональном оперативном штабе.
По состоянию на 20 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 110 464 человека, из них выявлено 2 718 случаев заражения (1 932 человека выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 244 человека, в том числе 4 в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU