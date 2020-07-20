В Калининграде обнаружили COVID-19 у моряка, который прибыл из Намибии

20 Июль 2020 2020-07-20T12:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Калининградской области подтвердились еще 13 случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие - с симптомами. Вирус обнаружили выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью. У четверых диагностирована пневмония.

- Среди заболевших есть моряк, прибывший из Намибии, - сообщили в региональном оперативном штабе.

По состоянию на 20 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 110 464 человека, из них выявлено 2 718 случаев заражения (1 932 человека выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 244 человека, в том числе 4 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU