Жаркие выходные: за субботу и воскресенье утонули три калининградца

20 Июль 2020 2020-07-20T12:19:21+03:00

По предварительным данным, двое из погибших в воду вошли после употребления спиртного

Изменить размер текста: A A

За минувший уик-энд 18-19 июня на водоемах Калининградской области погибло трое жителей региона.

О 42-летнем жителе областного центра, находившемся в салоне рухнувшего в Преголю с лодочного слипа автомобиля, мы уже сообщали. Трагедия произошла в субботу на набережной генерала Карбышева.

На следующий день в озере на территории СНТ «Чайка» в Калининграде утонул 48-летний горожанин. Произошло это на глазах его приятелей, вместе с которыми мужчина распивал спиртное на берегу.

Точно так же в присутствии своих родственников погиб в озере Варшакайты (это Багратионовск) 28-летний парень. Из воды его вытащила сестра, но было уже поздно… По предварительным данным, перед тем как совершить роковой заплыв багратионовец также употреблял горячительное.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, по всем перечисленным фактам гибели людей проводятся проверочные мероприятия, в рамках которых назначены судебно-

медицинские исследования. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU