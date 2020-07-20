Жаркие выходные: за субботу и воскресенье утонули три калининградца
За минувший уик-энд 18-19 июня на водоемах Калининградской области погибло трое жителей региона.
О 42-летнем жителе областного центра, находившемся в салоне рухнувшего в Преголю с лодочного слипа автомобиля, мы уже сообщали. Трагедия произошла в субботу на набережной генерала Карбышева.
На следующий день в озере на территории СНТ «Чайка» в Калининграде утонул 48-летний горожанин. Произошло это на глазах его приятелей, вместе с которыми мужчина распивал спиртное на берегу.
Точно так же в присутствии своих родственников погиб в озере Варшакайты (это Багратионовск) 28-летний парень. Из воды его вытащила сестра, но было уже поздно… По предварительным данным, перед тем как совершить роковой заплыв багратионовец также употреблял горячительное.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, по всем перечисленным фактам гибели людей проводятся проверочные мероприятия, в рамках которых назначены судебно-
медицинские исследования. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
ИСТОЧНИК KP.RU