У Голубых озер колонна автомобилей остановилась, чтобы пропустить семейство уток
Видео быстро набрало популярность в соцсетях [видео]
Изменить размер текста:
В соцсетях стремительно набирает популярность видео, снятое у Голубых озер под Калининградом. Водители автомобилей, которые ехали в обоих направлениях, дружно остановились, чтобы пропустить семейство уток. Мама с многочисленными птенцами жест оценила и быстро перевела всех на другую сторону дороги.
Калининградские водители пропустили семейство уток у Голубых озер.Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Отметим, что такие истории в нашем городе - не редкость. 3 июля утка с утятами остановили движение на проспекте Мира.
ИСТОЧНИК KP.RU