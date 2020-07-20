У Голубых озер колонна автомобилей остановилась, чтобы пропустить семейство уток

20 Июль 2020 2020-07-20T12:31:06+03:00

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В соцсетях стремительно набирает популярность видео, снятое у Голубых озер под Калининградом. Водители автомобилей, которые ехали в обоих направлениях, дружно остановились, чтобы пропустить семейство уток. Мама с многочисленными птенцами жест оценила и быстро перевела всех на другую сторону дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/791467" frameborder="0"></iframe> Калининградские водители пропустили семейство уток у Голубых озер.Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Отметим, что такие истории в нашем городе - не редкость. 3 июля утка с утятами остановили движение на проспекте Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU