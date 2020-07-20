В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде в понедельник не будет света и воды

20 Июль 2020 2020-07-20T12:30:38+03:00

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В Калининграде в понедельник, 20 июля, для проведения ремонтных работ на сетях и в подстанциях запланировано несколько отключений от энергоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, до 18:00 отключат от электричества дома по ул. Чаадаева 1, ул. Нансена 13;

До 13:00 без электроснабжения дома по ул. Багратиона 99-107, 107а (школа № 16), 111, пр-кт Ленинский 88-94, пер. Серпуховский 2-12;

С 13:30 до 18:00 – отключены от электричества дома по ул. Камская 2-2а, 2б, 2г (д/сад № 78), ул. Суворова 113а, 115.

От холодной воды до 15:00 отключены дома по пер. Партизанский 2-8, ул. Ст. лейт. Сибирякова 15, ул. Нарвская 85. В мэрии отмечают, что за это время в районе установят водомерный узел;

Кроме того, до 18:00 продлится очередной этап реконструкции сетей, без холодной воды останутся ул. Марш. Баграмяна 20-32, ул. Мариупольская 20-2 «6», наб. Петра Великого 5;

До 15:00 из-за ремонта гидранта от воды отключат дома по ул. Заводская 1-37, 18 «а» (д/сад № 99), ул. Береговая 1-15, ул. Парковая 1-23, ул. Рабочая 1-15, пер. Рабочий 3, 4 – все улицы в микрорайоне Прибрежном.

В доме на проспекте Мира 112-118 заменят ввод холодной воды, работы продлятся до 14:00.

От горячей воды из-за работ в котельной с 9:30 до 11:30 отключены дома ул. Дзержинского 162, 162 «а», 162 «б», 164-166, 166 «б».

ИСТОЧНИК KP.RU