2020-07-20T12:39:21+03:00
Общество

В Калининграде возле ТЭЦ-2 посадили 85 деревьев

По закону высаживать можно деревья в возрасте не менее 12 лет
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В переулке Энергетиков, вблизи Калининградской ТЭЦ-2, высадили 85 деревьев. На Борисовском бульваре, на территории нового детского сада посадили 1 дерево и 4 кустарника. Информацию об этом публикует сайт городской администрации.

Сотрудники отдела озеленения мэрии проверили качество работ в части компенсационного озеленения в Юго-Восточном микрорайоне города.

По словам начальника отдела озеленения Дмитрия Петренко, подрядчики закупили хороший посадочный материал и качественно произвели посадку. Некоторые замечания в ближайшее время обещают устранить.

СПРАВКА «КП»

В соответствии с законом Калининградской области «Об охране зеленых насаждений», в случаях вынужденного или незаконного уничтожения зеленых насаждений, кроме оплаты их стоимости, производится и компенсационное озеленение. В качестве компенсационного озеленения можно высаживать только крупномерные деревья ценных пород в возрасте не менее 12 лет из расчета «дерево за дерево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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