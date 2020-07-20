Появилось видео горящего БМВ с места массового ДТП на трассе Калининград-Черняховск
Авария произошла на федеральной трассе на участке между поселками Талпаки - и Междуречье. Как пишут очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», столкнулось 6 автомобилей. В результате аварии полностью сгорел БМВ. В комментариях к посту очевидцы пишут, что ДТП обошлось без жертв. В обе стороны образовались огромные пробки.
«На этой трассе не понятно, что творится и как летают машины, вчера ехали в Черняховск, машины вылетают на встречку и летят в лоб, как будто людям жить надоело. Не понятно о чем думают при таком вождении»,- делятся своими наблюдениями калининградские водители.
На трассе Калининград - Черняховск сгорел автомобиль БМВ.Сообщество автомобилистов Калининграда и области
ИСТОЧНИК KP.RU