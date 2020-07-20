В понедельник «Балтика» проведет сразу два матча

20 Июль 2020 2020-07-20T12:48:40+03:00

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Два матча в закрытом режиме проведет калининградская «Балтика» в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

«Балтика» проведет два матча в рамках подготовки к новому сезону: против ФК «Иртыш» (Омск) и «Динамо-2» (Москва). Оба матча пройдут без зрителей и в закрытом режиме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео- и текстовой трансляций не будет.

Матч против «Иртыша» стартовал в 11:00 (по Калининграду) на стадионе «Октябрь», а матч против «Динамо-2» начнется в 17:00 (по Калининграду) на стадионе «Рублево».

ИСТОЧНИК KP.RU