В понедельник «Балтика» проведет сразу два матча
Обе встречи пройдут без зрителей
.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Два матча в закрытом режиме проведет калининградская «Балтика» в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.
«Балтика» проведет два матча в рамках подготовки к новому сезону: против ФК «Иртыш» (Омск) и «Динамо-2» (Москва). Оба матча пройдут без зрителей и в закрытом режиме», - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео- и текстовой трансляций не будет.
Матч против «Иртыша» стартовал в 11:00 (по Калининграду) на стадионе «Октябрь», а матч против «Динамо-2» начнется в 17:00 (по Калининграду) на стадионе «Рублево».
ИСТОЧНИК KP.RU