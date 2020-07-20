На Аллее Смелых в Калининграде сбили 9-летнего мальчика

20 Июль 2020 2020-07-20T12:51:07+03:00

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ДТП произошло на Аллее Смелых в минувшее воскресенье. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, автомобиль КИА, которым управлял 74-летний водитель, совершил наезд на 9-ти летнего ребенка.

- Мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили в полиции. - Ребенок отделался телесными повреждениями.

Всего 19 июля в Калининградской области были зарегистрированы три ДТП, в которых пять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU