ГИБДД: Массовую аварию на трассе Калининград-Черняховск спровоцировала водитель «Ауди»

20 Июль 2020 2020-07-20T13:52:57+03:00

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В пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщили подробности массового ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе Калининград-Черняховск-Нестеров.

- 21-летняя водитель «Ауди», двигаясь со стороны Калининграда в сторону Черняховска, не убедилась в безопасности маневра, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем КИА, который двигался во встречном направлении, - сообщили в полиции.

Столкновение «Ауди» и КИА спровоцировало цепную реакцию. На встречной полосе «Ауди» врезалась в еще одну КИА, БМВ и Рено. После этого автомобиль виновницы откинуло назад на ее же полосу, где «Ауди» столкнулся с грузовиком.

Сильнее всего в аварии пострадал БМВ - автомобиль сгорел. Его водителя удалось спасти, сейчас он находится в БМСП Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU