К Калининграду стремительно приближается гроза с дождем и градом

20 Июль 2020 2020-07-20T13:58:40+03:00

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О приближении грозы с юга сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области».

- В ближайшие часы не исключены ливни с мелким градом и усилением ветра, - отмечается в сообщении. - Есть риск выпадения града диаметром до 1-3 сантиметров и потенциалом для локальных шквалов с порывами до 17-23 м/с.

Судя по опубликованной карте, грозовые тучи сейчас находятся в районе Мамоново и движутся в сторону Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU