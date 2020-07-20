К Калининграду стремительно приближается гроза с дождем и градом
Также ожидается усиление ветра
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О приближении грозы с юга сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области».
- В ближайшие часы не исключены ливни с мелким градом и усилением ветра, - отмечается в сообщении. - Есть риск выпадения града диаметром до 1-3 сантиметров и потенциалом для локальных шквалов с порывами до 17-23 м/с.
Судя по опубликованной карте, грозовые тучи сейчас находятся в районе Мамоново и движутся в сторону Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU