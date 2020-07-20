Кассиры попали в пробку: На Куршской косе объяснили многочасовые заторы у КПП

20 Июль 2020 2020-07-20T14:08:56+03:00

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В минувшие выходные, 18 и 19 июля, соцсети пестрили фотографиями пробок и гневными постами отдыхающих. Мол, выехали в 8 утра на море и встряли на несколько часов. Действительно, заторы были мощные. В первую очередь – на Зеленоградском направлении. Растянулась колбаса из автомобилей и перед КПП национального парка «Куршская коса». Спрашивается – почему. Там и специальную разметку наносили, и работу касс меняли. Казалось бы, все эти усилия были направлены как раз на устранение пробок. Но не получилось.

Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь парка Ольга Большакова, администрация «Куршской косы» допустила два ляпа.

- Во-первых, второго и третьего кассира, которые должны были помочь, везли к 9 утра на КПП на служебной машине из города и они сами встали в ту же пробку. Так что теперь мы привлекаем только местных жителей, чтобы не повторять ошибок.

Во-вторых, кассиры, конечно, должны раньше приступать к работе.

Идеально – в 7 утра, - сказала Ольга Большакова.

Отметим, на КПП круглосуточно работает одна касса. И в выходные один кассир справлялся до 7:30. Отдыхающие, которые приехали в 6 или 7 утра, спокойно прошли КПП (еще попробуй, проснись так рано в воскресенье!). После – с 7:30 до 9:30 и скопилась огромная пробка на косу.

- Очередь будет, пока будут закрыты границы. Мы понимаем, что в области все наши жители, так еще добавились и гости из других регионов, - говорит пресс-секретарь нацпарка. - Нужно развивать альтернативные виды транспорта. Велодорожка, надеемся, скоро будет построена. Мы, наконец, мечтаем о регулярном водном сообщении по водам Куршского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU