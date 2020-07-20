В Светлогорске до вечера понизилось давление в трубах, организовали подвоз воды
Цистерны стоят на нескольких улицах
.Фото: Светлогорский городской округ
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В Светлогорске в понедельник, 20 июля, ожидается понижение давления воды с 13:00 до 17:00. Информацию об этом передает оперативный штаб по ликвидации аварии на скважине Светлогорска.
С 13:00 до 17:00 будет осуществляется подвоз воды по следующим адресам:
ул. Тихая,5,
магазин «Семья»,
ул. Мичурина,1,
ул. Фруктовая,4,
ул. Пригородная,42,
ул. Сосновая.
ИСТОЧНИК KP.RU