В Светлогорске до вечера понизилось давление в трубах, организовали подвоз воды

20 Июль 2020 2020-07-20T14:16:41+03:00

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В Светлогорске в понедельник, 20 июля, ожидается понижение давления воды с 13:00 до 17:00. Информацию об этом передает оперативный штаб по ликвидации аварии на скважине Светлогорска.

С 13:00 до 17:00 будет осуществляется подвоз воды по следующим адресам:

ул. Тихая,5,

магазин «Семья»,

ул. Мичурина,1,

ул. Фруктовая,4,

ул. Пригородная,42,

ул. Сосновая.

ИСТОЧНИК KP.RU