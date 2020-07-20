Пионерские Бони и Клайд: влюбленная пара украла диван, на котором провела ночь

20 Июль 2020 2020-07-20T14:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию поступило заявление о краже дивана от жительницы Пионерска. Полицейские выяснили, что воровство совершили ранее судимые друзья потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, проведя ночь в квартире пострадавшей, злоумышленники похитили понравившийся им диван. 25-летний мужчина и 38-летняя женщина вынесли его, пока хозяйка квартиры спала.

Диван нашли в квартире вороватой парочки и возвратили пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU