Пионерские Бони и Клайд: влюбленная пара украла диван, на котором провела ночь
Возбуждено уголовное дело
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В полицию поступило заявление о краже дивана от жительницы Пионерска. Полицейские выяснили, что воровство совершили ранее судимые друзья потерпевшей.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, проведя ночь в квартире пострадавшей, злоумышленники похитили понравившийся им диван. 25-летний мужчина и 38-летняя женщина вынесли его, пока хозяйка квартиры спала.
Диван нашли в квартире вороватой парочки и возвратили пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU