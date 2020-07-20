Калининградец обокрал «бывшую», поднявшись по газовой трубе

20 Июль 2020 2020-07-20T15:27:54+03:00

На преступление экс-супруг решился, увидев, что окно квартиры не заперто

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Оставленный на тумбочке отпечаток пальца помог полицейским Полесского района «вычислить» преступника, укравшего 16 тысяч рублей из квартиры жительницы райцентра. Оказалось, что обладатель «пальчиков» ранее был неоднократно судим, а посему находится в ведомственной базе данных.

Как признался задержанный 40-летний полесчанин, на очередное «дело» он решился спонтанно, проходя мимо дома бывшей жены и увидев знакомой знакомое окно на втором этаже незапертым. А рядом пролегала газовая труба, по которой и был совершен рискованный подъем.

ИСТОЧНИК KP.RU