Еще 17 рейсов: На День ВМФ пустят дополнительные автобусы в Балтийск
Праздник пройдет 26 июля
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В день ВМФ, который будет отмечаться 26 июля в Балтийске, пустят дополнительные автобусные рейсы. Информация сообщается на сайте калининградского автовокзала.
Автобусы №107 будут отправляться в 07-15, 07-25,07-50,08-05, 08-20, 09-15, 10-40, 11-05, 11-25, 11-45, 15-15, 12-50, 13-45, 14-35, 15-00, 17-00,17-30.
Интересно, что решение о допуске зрителей на праздник до сих пор не принято. Заседание регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на котором будут обсуждаться этот вопрос, должно пройти в конце недели.
ИСТОЧНИК KP.RU