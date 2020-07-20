2020-07-20T19:07:55+03:00
Общество

Еще 17 рейсов: На День ВМФ пустят дополнительные автобусы в Балтийск

Праздник пройдет 26 июля
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Александр Подгорчук
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В день ВМФ, который будет отмечаться 26 июля в Балтийске, пустят дополнительные автобусные рейсы. Информация сообщается на сайте калининградского автовокзала.

Автобусы №107 будут отправляться в 07-15, 07-25,07-50,08-05, 08-20, 09-15, 10-40, 11-05, 11-25, 11-45, 15-15, 12-50, 13-45, 14-35, 15-00, 17-00,17-30.

Интересно, что решение о допуске зрителей на праздник до сих пор не принято. Заседание регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на котором будут обсуждаться этот вопрос, должно пройти в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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